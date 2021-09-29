"Прочитав повідомлення з подивом": президент Німеччини прокоментував скасування безвізу для України

За словами Штайнмаєр, інформація про скасування безвізу є фейковою.

Федеральний президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр спростував чутки про те, що Україна та інші країни можуть втратити безвіз. Він назвав цю інформацію неправдивою.

Про це він сказав журналістам після зустрічі з президенткою Молдови Майєю Санду 29 вересня.

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"Я прочитав це повідомлення з таким же подивом, як і ви, коли сьогодні приземлився тут (у Кишеневі, - ред.). Я отримав інформацію в Берліні та Федеральному міністерстві внутрішніх справ і дізнався, що це неправда. Це просто фейкова новина", - заявив президент Німеччини.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що деякі країни-учасниці Євросоюзу підняли питання про можливість скасування безвізового режиму для низки третіх країн. Зокрема, України, Молдови, Грузії та країн Західних Балкан. Таке питання підняли через часті порушення, оскільки громадяни цих країн користуються безвізовим режимом, щоб незаконно проживати в ЄС і подавати необґрунтовані клопотання про притулок.

Своєю чергою, у МЗС заявили, що українська сторона не отримувала офіційних сигналів від Європейської Комісії про загрозу скасування безвізового режиму з ЄС. Жодних загроз для такого рішення немає.

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