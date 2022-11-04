Продала 120 неіснуючих автівок: у Миколаєві жінка ошукала військових ЗСУ та волонтерів (фото)

Жінці загрожує до 8 років ув'язнення.

У Миколаєві жінка ошукала щонайменше 120 громадян під виглядом продажу неіснуючих автівок в інтернеті. Серед постраждалих - військовослужбовці Збройних сил України та волонтери.

Про це 4 листопада повідомили в кіберполіції України.

На торговельних майданчиках зловмисниця розміщувала фейкові оголошення про продаж автомобілів. При цьому зловмисниця пропонувала лише ті автівки, що мають попит та можуть використовуватися для потреб військових.

Від потенційних покупців зловмисниця отримувала завдаток, а потім видаляла оголошення та зникала.

Суму збитків встановлюють правоохоронці. За скоєне жінці може загрожувати до восьми років в'язниці.

Нагадаємо, у Миколаєві жінка отримала 15 років ув'язнення за співпрацю з російськими окупантами. Під кураторством російських спецслужб вона збирала та передавала інформацію про місця дислокації та переміщення в регіоні українських військових.

Фото: Кіберполіція

Фото: Кіберполіція

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