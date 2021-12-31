Продала поліції інтимні фото: у Києві блогерку звинуватили у виготовлені порно

Правоохоронці запевняли суд, що на світлинах дівчина була "повністю оголеною та демонструвала свої статеві органи".

У Києві поліція розслідує справу щодо блогерки Only Fans, яка продала правоохоронцям свої інтимні фото.

Про це йдеться в ухвалі Голосіївського районного суду м. Києва, яка оприлюднена в Єдиному реєстрі судових рішень.

За даними суду, чоловік, ім'я якого не розголошується, взяв у поліції гроші та купив на сайті Only Fans кілька інтимних фото дівчини. Через це її звинуватили в розповсюджені порно.

Відомо, що дівчина продавала свої інтимні фото від 2020 до вересня 2021 року. Чоловік, чиє ім'я приховано, оскільки слідство ще триває, знайшов сторінку блогерки в Instagram та за посиланням перейшов на Only Fans, де за гроші поліції здійснив "оперативну закупку", придбавши кілька інтимних фото дівчини, вартістю від 330 грн до 1000 грн. Правоохоронці запевняли суд, що на світлинах дівчина була "повністю оголеною та демонструвала свої статеві органи".

До суду правоохоронці звернулись, щоб отримати дозвіл на подовження досудового розслідування. Голосіївський районний суд м. Києва задовольнив це прохання. Блогерці уже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 301, ч. 3 ст. 301 КК України.

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