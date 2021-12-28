Продали дітей іноземцям на понад 1 мільйон євро: банді з України оголосили підозру в торгівлі малюками

Банда вербувала малозабезпечених жінок, ті їхали народжувати до Чехії, де згодом писали відмову від дітей. За кожну дитину організатори отримували від іноземців по 50-70 тисяч євро.
Шістьом членам банди, яка заробила 1,2 мільйона євро на схемі продажу дітей іноземцям, поліцейські повідомили про підозру.
Як розповіли у пресслужбі МВС України, до складу злочинної групи входили двоє організаторів - засновників приватної клініки. Вони вербували малозабезпечених жінок для участі у програмі так званого "сурогатного материнства".
Народжувати немовлят жінки виїжджали до Чеської Республіки. Водночас у жодних медичних документах не йшлося про сурогатне материнство, натомість вказувалося, що немовлята народжені за стандартною процедурою. У свідоцтві про народження дітей матір’ю зазначалася громадянка України, а батьком – іноземець. У подальшому "сурогатних матерів" примушували видати себе за біологічних та оформити відмову від батьківських прав на користь іноземців.
За свої послуги організатори злочинної групи отримували 50-70 тисяч євро. Наразі встановлено, що за три роки злочинної діяльності організатори отримали від продажу немовлят понад 1,2 мільйона євро.
Поліцейські задокументували весь ланцюг кримінальної діяльності. Викрили зловмисників співробітники Головного слідчого управління Нацполіції спільно з працівниками Департаменту міграційної поліції та оперативними підрозділами поліції Києва та Харківщини. Крім того, участь у спецоперації брали працівники міжнародної слідчої групи, до складу якої увійшли чеські та шведські колеги.
Правоохоронці вже провели 20 обшуків у клініці та за місцями мешкання фігурантів та вилучили документи і печатки медичних закладів, а також автомобілі преміум-класу.
Шістьом фігурантам уже оголосили про підозри у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України.
Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією належного їм майна або без такої.
Зараз суд вирішує питання про обрання взяття під варту членів організованої групи з альтернативою внесення застави в сумі 50 мільйонів гривень кожному.
Нагадаємо, у серпні 2021 року в одній із клінік Києва викрили схему продажу немовлят. Поліція вилучила трьох новонароджених та передала їх соцслужбам, але ще щонайменше 13 діток були продані та вивезені з України. Цей факт незаконної торгівлі новонародженими, зловмисники замасковували під сурогатне материнство.
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