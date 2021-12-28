Правоохоронці провели обшуки в офісах і вдома у членів банди / МВС

Продали дітей іноземцям на понад 1 мільйон євро: банді з України оголосили підозру в торгівлі малюками

Продали дітей іноземцям на понад 1 мільйон євро: банді з України оголосили підозру в торгівлі малюками

Банда вербувала малозабезпечених жінок, ті їхали народжувати до Чехії, де згодом писали відмову від дітей. За кожну дитину організатори отримували від іноземців по 50-70 тисяч євро.

Шістьом членам банди, яка заробила 1,2 мільйона євро на схемі продажу дітей іноземцям, поліцейські повідомили про підозру.

Як розповіли у пресслужбі МВС України, до складу злочинної групи входили двоє організаторів - засновників приватної клініки. Вони вербували малозабезпечених жінок для участі у програмі так званого "сурогатного материнства".

Народжувати немовлят жінки виїжджали до Чеської Республіки. Водночас у жодних медичних документах не йшлося про сурогатне материнство, натомість вказувалося, що немовлята народжені за стандартною процедурою. У свідоцтві про народження дітей матір’ю зазначалася громадянка України, а батьком – іноземець. У подальшому "сурогатних матерів" примушували видати себе за біологічних та оформити відмову від батьківських прав на користь іноземців.

За свої послуги організатори злочинної групи отримували 50-70 тисяч євро. Наразі встановлено, що за три роки злочинної діяльності організатори отримали від продажу немовлят понад 1,2 мільйона євро.

Правоохоронці провели обшуки в офісах і вдома у членів банди / МВС

Поліцейські задокументували весь ланцюг кримінальної діяльності. Викрили зловмисників співробітники Головного слідчого управління Нацполіції спільно з працівниками Департаменту міграційної поліції та оперативними підрозділами поліції Києва та Харківщини. Крім того, участь у спецоперації брали працівники міжнародної слідчої групи, до складу якої увійшли чеські та шведські колеги.

Правоохоронці вже провели 20 обшуків у клініці та за місцями мешкання фігурантів та вилучили документи і печатки медичних закладів, а також автомобілі преміум-класу.

Правоохоронці провели обшуки в офісах і вдома у членів банди / МВС

Шістьом фігурантам уже оголосили про підозри у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією належного їм майна або без такої.

Зараз суд вирішує питання про обрання взяття під варту членів організованої групи з альтернативою внесення застави в сумі 50 мільйонів гривень кожному.

Нагадаємо, у серпні 2021 року в одній із клінік Києва викрили схему продажу немовлят. Поліція вилучила трьох новонароджених та передала їх соцслужбам, але ще щонайменше 13 діток були продані та вивезені з України. Цей факт незаконної торгівлі новонародженими, зловмисники замасковували під сурогатне материнство.

Новини України: у Києві викрили осіб, які підозрюються у торгівлі новонародженими

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