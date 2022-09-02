Продали неіснуючих автівок на 5 млн гривень: в Україні викрили масштабну шахрайську схему (фото)

Правоохоронці викрили масштабну групу шахраїв, які розміщували в Мережі фейкові оголошення про продаж різноманітних товарів, а також пропозиції доставити з-за кордону авто за вигідними цінами. Обов’язковою умовою надання послуги була передплата. Проте ані авто, ані свої гроші замовники не отримували.

Про це повідомили в Національній поліції.

Злочинці ошукали понад пів сотні людей з Хмельницької, Київської, Одеської та Полтавської областей. Серед потерпілих - близько 10 військових та волонтерів, які хотіли придбати транспорт для фронту.

Злочинна група налічує 18 учасників. Зібрав їх разом 54-річний мешканець Хмельницького. Вони розміщували в Мережі фейкові оголошення і різними шляхами виманювали у своїх жертв передоплату. Як тільки гроші від клієнта надходили на картку, шахраї зникали зі зв’язку.

У фігурантів правоохоронці вже провели 35 обшуків, під час яких вилучили десятки мобільних телефонів, понад 30 банківських карток різних банків, майже пів мільйона гривень готівкою у різній валюті та п'ять преміум автомобілів.

За попередніми підрахунками, збитки перевищують п'ять мільйонів гривень. Наразі трьом членам організованої злочинної групи уже повідомлено про підозру.

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, останнім часом активізувалися аферисти, що використовують тематику грошових компенсацій, фінансової допомоги ООН, Європейського суду з прав людини, Товариства Червоного Хреста і т.д., обіцяючи виплати "коштом конфіскованих активів Росії", посилаючись на нечинне рішення різних органів влади України.

Один дзвінок і грошей нема: як не потрапити на гачок телефонних шахраїв

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