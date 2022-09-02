Продали неіснуючих автівок на 5 млн гривень: в Україні викрили масштабну шахрайську схему (фото)

Злочинна група налічує 18 учасників.
Правоохоронці викрили масштабну групу шахраїв, які розміщували в Мережі фейкові оголошення про продаж різноманітних товарів, а також пропозиції доставити з-за кордону авто за вигідними цінами. Обов’язковою умовою надання послуги була передплата. Проте ані авто, ані свої гроші замовники не отримували.
Про це повідомили в Національній поліції.
Злочинці ошукали понад пів сотні людей з Хмельницької, Київської, Одеської та Полтавської областей. Серед потерпілих - близько 10 військових та волонтерів, які хотіли придбати транспорт для фронту.
Злочинна група налічує 18 учасників. Зібрав їх разом 54-річний мешканець Хмельницького. Вони розміщували в Мережі фейкові оголошення і різними шляхами виманювали у своїх жертв передоплату. Як тільки гроші від клієнта надходили на картку, шахраї зникали зі зв’язку.
У фігурантів правоохоронці вже провели 35 обшуків, під час яких вилучили десятки мобільних телефонів, понад 30 банківських карток різних банків, майже пів мільйона гривень готівкою у різній валюті та п'ять преміум автомобілів.
За попередніми підрахунками, збитки перевищують п'ять мільйонів гривень. Наразі трьом членам організованої злочинної групи уже повідомлено про підозру.
Нагадаємо, останнім часом активізувалися аферисти, що використовують тематику грошових компенсацій, фінансової допомоги ООН, Європейського суду з прав людини, Товариства Червоного Хреста і т.д., обіцяючи виплати "коштом конфіскованих активів Росії", посилаючись на нечинне рішення різних органів влади України.
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