Продалися окупантам: журналісти встановили імена понад 1500 зрадників України

Ці люди свідомо перейшли на бік ворога зарази грошей.

Журналістам вдалося ідентифікувати загалом 1816 представників окупаційної влади – від поліції чи судів до шкіл і комунальних підприємств. Абсолютна більшість з них – 1579 (майже 87%) виявилась громадянами України, які пішли на службу до росіян, очоливши ті чи інші установи, іноді відразу кілька.

Про це йдеться у дослідженні NGL.media.

Де колаборанти переважають росіян

Відомо, що на окупованих територій ключові посади займають винятково росіяни. Попри очевидну недовіру до місцевих, росіяни не можуть заповнити усі керівні посади своїми співвітчизниками з Тамбова чи Рязані, тому серед майже двох тисяч керівників різних установ на окупованій території 87% складають українці.

"Усі вони, щоб отримати чи зберегти за собою бажану посаду свідомо пішли на співпрацю з ворогом і стали колаборантами", – акцентують журналісти.

Зазначається, що українські громадяни очолили понад тисячу окупаційних муніципальних структур – тут їхня частка сягає майже 95%

Найбільше колаборантів зосереджено у таких сферах:

комітети земельних ресурсів;

різноманітні казачі організації в окупованому Криму;

пенсійні фонди, управління соцстраху та соцзахисту, місцеві центри зайнятості.

Для того, щоб кожен міг оперативно знайти інформацію про зрадника, фахівці підготували спеціальну базу даних. Достатньо обрати бажану категорію ("поліція", "освіта" тощо) або скористатися пошуком. Шукати можна за прізвищем, адресою, назвою установи.

Журналісти встановили імена понад 1500 зрадників / Скриншот

Раніше стало відомо, що в окупованому Криму почали масово писати рапорти на звільнення поліцейські, які працювали у правоохоронній системі України, проте після 2014 року зрадили нашу державу та перейшли на службу до окупантів.

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