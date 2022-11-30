"Продам дитину (3 місяці) за 1000 гривень": на Полтавщині через популярний сайт оголошень торгували немовлям

У Полтавській області поліція вирахувала "продавчиню", яка продавала немовля.

Мешканка Полтавщини розмістила на Інтернет-платформі оголошення про продаж немовляти. Правоохоронці оперативно встановили особу "продавця".

Про це повідомляє нацполіція.

Також читайте У Вільнянську поховали немовля, яке стало жертвою російською ракетного удару

"Продам дитину (3 місяці) за 1000 гривень" – таке оголошення з’явилося днями на одній з популярних вебплатформ. Його прочитала Інтернет-користувачка та надіслала скриншот правоохоронцям Полтавщини задля перевірки та задля безпеки малюка.

Уже за кілька годин правоохоронці знали прізвище "продавця" та стояли на порозі його будинку. Ним виявилася… 12-річна мешканка Миргородського району.

Дівчинка зізналася, що оголошення розмістила "по приколу", щоб дізнатися про реакцію людей.

"Прикол" дитини коштуватиме адмінпокарання її батькам. Зараз працівники ювенальної превенції вивчають умови, в яких виховується дитина, та психологічний клімат в родині для ухвалення необхідних правових рішень.

Нагадаємо, що у селі Горохолина Івано-Франківської області сталася пожежа, в якій загинула 12-річна дівчинка. Місцеві мешканці надавали дівчинці домедичну допомогу, але врятувати дитину не вдалося.

Читайте також: