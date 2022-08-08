Продав авто швидкої допомоги, яке мав передати для ЗСУ: на Прикарпатті затримали депутата облради 

Підозрюваний організував благодійний фонд для нібито допомоги ЗСУ, проте чоловік ввозив до України автомобілі, які згодом продавав.

Про це повідомили в СБУ Івано-Франківської області.

За даними слідства, депутат обласної ради організував благодійний фонд для допомоги Збройним силам України. Проте підозрюваний не допомагав українським захисникам, а організував торгівлю автомобілями, які ввозив з-за кордону.

Фото: СБУ

Депутат продав місцевій мешканці автомобіль швидкої допомоги, який повинен був відправити для ЗСУ. За авто він вимагав 12 тис. доларів. Гроші за авто повинна була отримати його помічниця. Поліція та СБУ "на гарячому" затримали ділків: помічницю депутата під час отримання коштів, а підозрюваного, коли той з авто контролював передачу валюти.

Фото: СБУ

Під час обшуків у приміщенні благодійного фонду та помешканні депутата правоохоронці вилучили три автомобілі швидкої допомоги, 7 позашляховиків, які були ввезені в Україну, як гуманітарна допомога, документи, техніку та понад 38 тис. євро, 176 тис. доларів, майже 7 тис. англійських фунтів, 3,3 тисячі польських злотих та більше 1 млн гривень.

"Основному фігуранту оголошено про підозру за ч. 3 ст. 201-2 КК України – незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, вчинене під час надзвичайного або воєнного стану. Його помічниці повідомлено про підозру у пособництві в скоєнні злочину", - йдеться у повідомленні.

Фото: СБУ

Суд обрав депутату облради запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави, його помічниці - домашній арешт. Підозрюваним загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, СБУ викрила в Івано-Франківську колишнього радянського офіцера, який прославляв Путіна і російську армію.

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