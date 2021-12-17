Продавала доньку за 20 тисяч гривень в сексуальне рабство: суд Хмельницького виніс вирок горе-матері

Продавала доньку за 20 тисяч гривень в сексуальне рабство: суд Хмельницького виніс вирок горе-матері

Засуджено жительку Хмельницької області, яка торгувала власною донькою.

У Хмельницькому суд виніс вирок жінці, яка намагалася продати у сексуальне рабство свою неповнолітню доньку. Вона отримала 6 років ув’язнення.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Хмельницькій області.

Судом встановлено, що у червні 2019 року 44-річна мати намагалася продати в сексуальне рабство свою 15-річну доньку. За це вона просила 40 тисяч гривень. Дівчинка-підліток мала надавати інтимні послуги в закладі розпусти в одному з курортних регіонів, але матір це жодним чином не бентежило.

Правоохоронцям, які видавали себе за покупців, вдалося "сторгуватися" до 20 тисяч гривень. Під час суду жінка почала запевняти, що дівчинка сама просила віддати її до борделю.

"Оперативники отримали інформацію, що місцева жителька підшуковує покупця для власної 15-річної доньки для її подальшої сексуальної експлуатації. Свою дитину зловмисниця оцінила в 40 тис. грн", – після затримання жінки розповіли у пресслужбі СБУ.

Жінку затримали під час отримання першого траншу. Її звинувачували за ч. 3 ст. 149 (Торгівля людьми) КК України.

"Слід зазначити, що поліцейські раніше вже притягували жінку до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов‘язків щодо виховання дитини. Крім того, сама зловмисниця має широке коло тісних зв’язків із представниками кримінального світу", - повідомили у поліцї.

14 грудня Хмельницький міськрайонний суд визнав жінку винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України та визначив їй покарання у вигляді 6 років ув’язнення.

Нагадаємо, що у Тернопільській області трьох дівчат "продали" до Португалії в сексуальне рабство.

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