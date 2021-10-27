Продавали, або пускали на запчастини: у Рівненській області викрили викрадачів елітних авто (відео)

Продавали, або пускали на запчастини: у Рівненській області викрили викрадачів елітних авто (відео)

Зловмисників затримали правоохоронці.

На Рівненщині поліцейські викрили автовикрадачів. Зловмисники викрадали елітні машини, пропонували власникам їх відкупити назад, а якщо ті відмовлялися – автівки розбирали й продавали на запчастини.

Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, правоохоронці стежили за ними півроку. Двом уже оголосили підозру. Зараз встановлюють спільників.

Злочинну схему налагодили 20 та 31-річний рівняни. Вони викрадали дорогі "корейські" автівки, ховали їх по гаражах, де й розбирали на запчастини. Нині встановлюють, як довго працювала група та скільки машин викрали.

У Рівненській області поліцейські викрили автовикрадачів | Новини України

Підозрюваним загрожує до 12 років за гратами.

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