Продавали амфетамін кілограмами: на Закарпатті "накрили" угруповання наркоторговців

У Мукачівському районі Закарпаття викрили угруповання наркоторговців і наркодилерів, які постачали амфетамін майже по всій Україні.
Закарпатські поліцейські затримали учасників наркоугруповання, що збували амфетамін. Вони "заробляли" в середньому 500 тис. грн щомісяця.
Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України.
Члени злочинної групи виготовляли амфетамін для його подальшого збуту майже на всій території України. Виробництво наркотиків відбувалося у двох приміщеннях у Мукачевому. Їх фігуранти обладнали необхідним устаткуванням.
"Налагодили схему виробництва й розповсюдження особливо небезпечного наркотичного засобу мешканці Мукачівського району. Одні відповідали за роботу нарколабораторій, інші – за продаж", – йдеться в повідомленні.
Психотропні речовини фасували партіями, вагою до 1 кг кожна, та маскували під речі повсякденного вжитку. Після оформлення пакунків посилки клієнтам надсилали поштою. Загальна вартість відправлених замовникам посилок з психотропними речовинами сягає 1,3 млн грн.
Поліцейські зазначили, що чотирьом фігурантам оголосили підозри. Трьох із них триматимуть під вартою без можливості внести заставу. Четвертому підозру оголосили заочно і зараз намагаються затримати. Звинуваченим загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Києві наркоторгівці одягали камуфляжну форму, видаючи себе за військових, і розвозили кокаїн в комендантську годину.
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