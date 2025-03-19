Продавали авто, ввезені як гумдопомога: поліція викрила злочинну схему (фото)

В Україні викрито схему, за якою ввезені як гумдопомога авто продавалися за десятки тисяч доларів.

Поліція викрила діяльність кількох угруповань, які незаконно заробляли на продажі автомобілів, завезених як гуманітарна допомога.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

В результаті спільної операції оперативників та слідчих у Дніпропетровській і Хмельницькій областях викрито злочинні групи, які зловживала гуманітарною допомогою. Троє фігурантів — рідні брати — разом з іншими учасниками організували незаконне ввезення автомобілів під виглядом допомоги для ЗСУ.

За два місяці 2024 року ділки з Дніпропетровщини завезли та продали 10 автомобілів з європейською реєстрацією на суму понад 800 тис. грн.

Посадові особи однієї з благодійних організацій на Хмельниччині організували схему незаконного ввезення і продажу автомобілів. Зловмисники тимчасово реєстрували транспортні засоби на підконтрольні фонди як гуманітарну допомогу для армії, а потім продавали їх за готівку за ціною від 5 500 до 6 500 доларів. В результаті спецоперації правоохоронці затримали двох учасників злочинної групи, коли вони реалізовували п’ять автомобілів на суму майже 23 000 доларів.

Загалом, за час злочинної діяльності, група продала гуманітарних авто на понад 1,2 млн грн. В ході понад 20 обшуків у Дніпропетровській, Львівській, Черкаській та Хмельницькій областях було вилучено 16 автомобілів, документацію, чорнові записи та кошти у валюті. Наразі вирішується питання накладення арешту на вилучене майно.

За отриманими доказами, 8 учасників схеми отримали підозри за незаконне використання гуманітарної допомоги. Чотирьом зловмисникам обрано запобіжні заходи, решта знаходиться під слідством. Фігуранти можуть отримати до семи років увʼязнення за незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

Нацполіція викрила схему продажу гуманітарних авто / Фото: Національна поліція України

Нацполіція викрила схему продажу гуманітарних авто / Фото: Національна поліція України

Нацполіція викрила схему продажу гуманітарних авто / Фото: Національна поліція України

Нацполіція викрила схему продажу гуманітарних авто / Фото: Національна поліція України

Нацполіція викрила схему продажу гуманітарних авто / Фото: Національна поліція України

Нацполіція викрила схему продажу гуманітарних авто / Фото: Національна поліція України

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