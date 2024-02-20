Продавали авто з Європи: в Україні під суд відправлять військового та його спільника, які наживалися на ЗСУ

Зловмисники купували за кордоном машини нібито для військових та ввозили їх в Україну без сплати митних платежів.

В Україні судитимуть військового та його спільника, які продавали автомобілі ввезені до нашої держави для ЗСУ.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Як стало відомо, правоохоронці завершили розслідування щодо військовослужбовця та його спільника, які завозили з Європи до України автомобілі, як гуманітарну допомогу для ЗСУ.

“Зловмисники купували за кордоном машини нібито для військових та ввозили їх в Україну без сплати митних платежів. Однак замість передачі військовим виставляли їх на продаж в інтернеті. Зокрема, за майже 12 000 доларів вони продали два автомобілі: Nissan X-Trail (4800 доларів) та Hyundai Santa Fe (7000 доларів). Працівники ДБР затримали спільників. На обидва автомобілі накладено арешт. Встановлена вартість авто складає 629 тисяч гривень”, - зазначили в ДБР.

Військовослужбовець та його спільник обвинувачуються у незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, що у Києві блогер виправдовував Путіна та війну і готував фейки для кремлівських ЗМІ.

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