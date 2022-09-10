Продавали автомобілі, завезені в Україну: Зеленському пояснили причину обшуків у представників волонтерського руху

У суботу, 10 вересня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським і головою Національної поліції Ігорем Клименком, на якій йшлося про використання відомих волонтерських організацій для оборудок із продажем автомобілів, які розмитнювали на кордоні як гуманітарну допомогу військовим.

Про цю зустріч із правоохоронцями очільник держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

“Внесок наших волонтерів у перемогу України величезний. Але, на жаль, спливають факти й про нечесну діяльність. Один із таких — справа про продаж автомобілів для ЗСУ, яка набула розголосу цими днями”, — написав він, не повідомляючи подробиць.

Зеленський наголосив, що заробляти на наших захисниках — неприпустимо.

“Це злочин не лише з погляду закону, а й з погляду людської совісті. Шахраї та злодії не можуть бути волонтерами”, — підсумував він.

Згодом того ж дня у пресслужбі голови Національної поліції України Ігоря Клименка уточнили, що найпоширеніша схема, яку використовують псевдоволонтери, полягає саме у продажі гуманітарної допомоги, і навели недавній резонансний приклад.

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“Військовий у пошуках авто для бойових побратимів натрапив на оголошення благодійного фонду. Однак, як виявилося, за автомобілі потрібно було заплатити – 5,5 тисяч євро за дві автівки. А от у акті приймання-передачі військовій частині про вартість не можна було згадувати – писати виключно “безоплатна гуманітарна допомога”. Як встановили поліцейські, таку схему заробітку використовують двоє чоловіків, які прикриваються низкою благодійних громадських організацій. Серед таких – ГО "Незалежні", керівником якої є Святослав Літинський (він є свідком у цьому кримінальному провадженні)”, - йдеться у повідомленні.

Як встановили слідчі, один із фігурантів цієї справи, надаючи документи від громадської організації, домовлявся із благодійниками про закупку авто за кордоном для потреб військових. Коли автівки доїжджали до кордону з Україною, псевдоволонтери розмитнювали їх через інші благодійні фонди, вказуючи, що ці машини будуть передані в дар військовим частинам ЗСУ.

“Поліцейські в межах кримінального провадження задокументували ці факти та провели обшуки в організаціях, фондах та у помешканнях осіб, про яких згадували фігуранти під час перемовин ”, - повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Двох фігурантів справи викликали для вручення їм повідомлення про підозру за незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги.

Львівських волонтерів обшукали та підозрюють у продажі гуманітарки

Нагадаємо, у Дніпрі Служба безпеки України викрила двох волонтерів, які незаконно отримували та реалізовували іноземну та українську гуманітарну допомогу на мільйони гривень.

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