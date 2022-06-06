Продавали бронежилети, які завозили під виглядом гуманітарки: на Львівщині викрили схему на 5 мільйонів

Продавали бронежилети, які завозили під виглядом гуманітарки: на Львівщині викрили схему на 5 мільйонів

СБУ заблокувала мільйонну схему розкрадання військової амуніції на Львівщині.

У Львівській області спецслужба виявила та заблокувала схему незаконного продажу військового спорядження, яке завезли як гуманітарну допомогу. Зловмисники ввозили бронежилети нібито для потреб армії, а згодом продавали їх для власного збагачення.

Про це сьогодні, 6 чернвя, повідомили у пресслужбі Управління СБУ у Львівській області.

Злочинну схему організували кілька осіб. Вони вводили обдурювали посадовців ЗСУ, аби отримати дозвільні документи для безперешкодного перевезення амуніції через кордон.

Згодом, отримавши гарантійні листи від військової частини, зловмисники завезли бронежилетів на понад 5 млн грн. Далі, військове спорядження, яке призначалось для ЗСУ, організатори схеми продавали через інтернет-магазин, а уукраїнські захисники отримали лише кілька одиниць амуніції.

Правоохоронці затримали одного з учасників схеми "на гарячому", під час збуту чергової партії військового спорядження на понад 500 тис грн.

Під час обшуків було виявлено документацію, яка повністю підтверджує вказану незаконну діяльність фігурантів схеми.

Наразі одному з них повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч.3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) КК України та обрано запобіжний захід.

Триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до злочинної схеми.

Також СБУ готує документи для передачі на потреби армії усієї вилученої партії захисної амуніції.

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