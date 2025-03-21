Продавали довідки та переправляли за кордон: СБУ викрила п'ять схем ухилення від мобілізації

СБУ ліквідувала масштабні схеми ухилення від мобілізації: від фальшивих меддовідок до нелегальних маршрутів через кордон.

Правоохоронці ліквідували ще п'ять схем нелегального виїзду ухилянтів за кордон та уникнення мобілізації.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Серед затриманих – 10 організаторів схем, які брали за "послуги" від 5 до 13 тисяч доларів.

На Київщині викрито адвокатську групу, яка продавала фіктивні довідки про інвалідність дітей ухилянтів. Також вони незаконно оформлювали клієнтів як пілотів та авіаінженерів, що дозволяло виїжджати з країни під виглядом підтвердження профпридатності. Чотирьом організаторам повідомлено про підозру.

На Харківщині військова контррозвідка СБУ затримала лікарку-акушерку, яка за гроші допомагала чоловікам отримати статус багатодітного батька. Вона пропонувала вагітним жінкам "підзаробити" та вказати у свідоцтві про народження дитини не справжнього батька, а клієнта.

У Львівській області кіберфахівці СБУ викрили лікаря-невролога та його спільника, які продавали фіктивні довідки про інвалідність. Для цього вони використовували дані тяжкохворих пацієнтів, які замість ухилянтів проходили медичні обстеження.

На Закарпатті затримано двох зловмисників, які пропонували військовозобов’язаним нелегальну "міграцію" до ЄС через прикордонну річку. Послуга включала інструктаж та гідрокостюм.

У Вінниці затримано чоловіка, який вивозив ухилянтів через "зеленку". Спочатку він доправляв чоловіків до кордону, а потім допомагав їм перетнути його лісовими стежками.

Всім затриманим повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Тернополі агенти РФ шантажували школярку її нюдсами, щоб та скоїла теракт.

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