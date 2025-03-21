Продавали довідки та переправляли за кордон: СБУ викрила п'ять схем ухилення від мобілізації

СБУ ліквідувала масштабні схеми ухилення від мобілізації: від фальшивих меддовідок до нелегальних маршрутів через кордон.
Правоохоронці ліквідували ще п'ять схем нелегального виїзду ухилянтів за кордон та уникнення мобілізації.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Серед затриманих – 10 організаторів схем, які брали за "послуги" від 5 до 13 тисяч доларів.
- На Київщині викрито адвокатську групу, яка продавала фіктивні довідки про інвалідність дітей ухилянтів. Також вони незаконно оформлювали клієнтів як пілотів та авіаінженерів, що дозволяло виїжджати з країни під виглядом підтвердження профпридатності. Чотирьом організаторам повідомлено про підозру.
- На Харківщині військова контррозвідка СБУ затримала лікарку-акушерку, яка за гроші допомагала чоловікам отримати статус багатодітного батька. Вона пропонувала вагітним жінкам "підзаробити" та вказати у свідоцтві про народження дитини не справжнього батька, а клієнта.
- У Львівській області кіберфахівці СБУ викрили лікаря-невролога та його спільника, які продавали фіктивні довідки про інвалідність. Для цього вони використовували дані тяжкохворих пацієнтів, які замість ухилянтів проходили медичні обстеження.
- На Закарпатті затримано двох зловмисників, які пропонували військовозобов’язаним нелегальну "міграцію" до ЄС через прикордонну річку. Послуга включала інструктаж та гідрокостюм.
- У Вінниці затримано чоловіка, який вивозив ухилянтів через "зеленку". Спочатку він доправляв чоловіків до кордону, а потім допомагав їм перетнути його лісовими стежками.
Всім затриманим повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Тернополі агенти РФ шантажували школярку її нюдсами, щоб та скоїла теракт.
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