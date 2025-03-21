Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Продавали довідки та переправляли за кордон: СБУ викрила п'ять схем ухилення від мобілізації

Продавали довідки та переправляли за кордон: СБУ викрила п'ять схем ухилення від мобілізації

Затримані підозрювані / Фото: СБУ

СБУ ліквідувала масштабні схеми ухилення від мобілізації: від фальшивих меддовідок до нелегальних маршрутів через кордон.

Правоохоронці ліквідували ще п'ять схем нелегального виїзду ухилянтів за кордон та уникнення мобілізації.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Серед затриманих – 10 організаторів схем, які брали за "послуги" від 5 до 13 тисяч доларів.

  • На Київщині викрито адвокатську групу, яка продавала фіктивні довідки про інвалідність дітей ухилянтів. Також вони незаконно оформлювали клієнтів як пілотів та авіаінженерів, що дозволяло виїжджати з країни під виглядом підтвердження профпридатності. Чотирьом організаторам повідомлено про підозру.
  • На Харківщині військова контррозвідка СБУ затримала лікарку-акушерку, яка за гроші допомагала чоловікам отримати статус багатодітного батька. Вона пропонувала вагітним жінкам "підзаробити" та вказати у свідоцтві про народження дитини не справжнього батька, а клієнта.
  • У Львівській області кіберфахівці СБУ викрили лікаря-невролога та його спільника, які продавали фіктивні довідки про інвалідність. Для цього вони використовували дані тяжкохворих пацієнтів, які замість ухилянтів проходили медичні обстеження.
  • На Закарпатті затримано двох зловмисників, які пропонували військовозобов’язаним нелегальну "міграцію" до ЄС через прикордонну річку. Послуга включала інструктаж та гідрокостюм.
  • У Вінниці затримано чоловіка, який вивозив ухилянтів через "зеленку". Спочатку він доправляв чоловіків до кордону, а потім допомагав їм перетнути його лісовими стежками.

Всім затриманим повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Тернополі агенти РФ шантажували школярку її нюдсами, щоб та скоїла теракт.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація