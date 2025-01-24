Продавали фальшиві документи: прокуратура викрила злочинну групу

Вінницька обласна прокуратура припинила діяльність міжрегіональної групи, яка займалася виготовленням і збутом підроблених документів. Чотирьом фігурантам повідомлено про підозру у виготовленні, придбанні, пересиланні та збуті незаконно одержаних голографічних елементів та фальшивих документів.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

"За даними слідства, вони виготовляли та розповсюджували підроблені документи державного зразка з використанням офіційних голографічних захисних елементів. Серед них – закордонний паспорт, військовий квиток, посвідчення учасника бойових дій, техпаспорти на транспортні засоби, меддовідки та посвідчення правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.

Вартість підробки коливалася від 8000 гривень до 2000 євро залежно від складності та терміновості виготовлення.

Правоохоронці провели 34 одночасних обшуки у 8 регіонах України, викривши мережу, яка займалася виготовленням та розповсюдженням підроблених документів. Замовлення приймали через соцмережі, а готові фальшиві документи надсилали через поштомати.

"Наразі прокуратура направила до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, СБУ викрила керівництво черкаського хімзаводу.

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