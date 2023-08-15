Продавали фейкові ліки через фейкову рекламу: на Харківщині схопили молодих зловмисників

На Харківщині двоє зловмисників розповсюджували фейкову рекламу із зображенням Міністра охорони здоров’я України та продавали ліки-підробки за неймовірно завищеними цінами.

Про це повідомила Національна поліція.

Поліцейські під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора та за сприяння Міністерства охорони здоров’я України викрили 24-річного мешканця Харківщини та його 26-річну спільницю. Зловмисники надавали онлайн-консультації потенційним покупцям та переконували їх придбати лікарські засоби за завищеними у кілька разів цінами. Проте замість лікарського засобу фігуранти продавали дієтичну добавку. Для цього чоловік створив та адміністрував декілька інтернет-ресурсів з продажу товару.

Також фігуранти запустили в соцмережах масштабну рекламну кампанію щодо продажу лікарських засобів у рамках реалізації неіснуючої програми Міністерства охорони здоров’я України за зниженими цінами. Спільники використали фото Міністра охорони здоров’я. Цільовою аудиторією фейкової реклами були передусім люди літнього віку, малозахищені верстви населення.

Поліцейські заблокували шахрайські ресурси та провели низку обшуків на території Харківської та Закарпатської областей. Вилучено понад 50 тисяч коробок з дієтичними добавками, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які використовувалися у злочинній діяльності.

Тепер шахраям "світить" до п’яти років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше Мережею поширилася новина, що всім українцям планують роздати по 9500 гривень. Це чергова шахрайська схема. У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розповіли, в чому пастка.

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