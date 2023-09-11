Продавали інформацію про українців: в Києві СБУ викрила "детективне агентство"

Служба безпеки України викрила у Києві детективне агентство, яке “продавало” дані про особисте життя громадян.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, правоохоронці викрили детективне агентство, яке продавало інформацію із закритих баз даних правоохоронних органів і незаконно стежило за громадянами.

“Організатором протиправної діяльності виявився експосадовець розформованої міліції. У 2009 році він звільнився зі служби та заснував власну агенцію з надання детективних послуг. Під прикриттям легального бізнесу фігурант виконував замовлення своїх клієнтів щодо збору конфіденційної інформації на мешканців різних регіонів України. Серед таких відомостей були адреси проживання, номери автомобілів і мобільних телефонів громадян, а також відомості про перетин держкордону. Середня вартість одного “досьє” становила 200 доларів США. Сума залежала від обсягу зібраної інформації”, - розповіли в СБУ.

Середня вартість одного “досьє” становила 200 доларів

Там також додали, для отримання персональних даних так званий детектив залучив свого знайомого, який мав доступ до інформаційних баз правоохоронного органу.

“Також власник детективного агентства приймав замовлення на негласне стеження за людьми. Оплату за “послуги” отримував на банківську картку свого близького родича. Наразі “детективу” повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 361-2 КК України (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації). Його спільника – посадовця поліції – відсторонено від служби. Він підозрюється за ч. 3 ст. 362 КК України (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї)”, - зазначили в СБУ.

Нагадаємо, що колишньому народному депутату України Сергію Поліщуку, який переховується за кордоном, повідомлено про підозру.

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