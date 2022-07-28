"Продавали" одяг і взуття на фейкових сторінках: на Дніпропетровщині викрили злочинну групу

У Дніпропетровській області судитимуть злочинну групу за продаж в інтернеті товарів, яких не існує.

Задля власної наживи зловмисники використовували десять фейкових сторінок-магазинів у соцмережі. Їхня загальна аудиторія - понад 600 тисяч осіб. "Продавали" шахраї одягу та взуття.

Про це повідомили у Національній поліції.

У соцмережах покупці замовляли товари. Від них зловмисники отримували повну передоплату на картки. Вони були оформлені на підставних осіб. Втім, після цього "продавці" зникали і припиняли зв'язок із клієнтами. У такий спосіб угруповання ошукало понад 40 громадян.

Правоохоронці завершили досудове розслідування у цій справі. За скоєне шахраям загрожує до 12 років ув’язнення.

У кіберполіції нагадують громадянам про необхідність дотримання рекомендацій для безпечного онлайн-шопінгу:

купуйте товари лише у перевірених інтернет-магазинах;

звертайте увагу на URL-адресу необхідного магазину;

не повідомляйте стороннім дані банківських карток, особливо CVV, PIN-код та термін дії картки;

за можливості обирайте післяплату.

Як повідомлялося, у Тернопільській області викрили злочинну групу, яка виготовляла побутову хімію під марками відомих брендів. Організував "бізнес" мешканець Чортківщини. До нього залучив трьох знайомих. На території колишнього заводу вони облаштували підпільний цех. Там виробляли продукцію під марками АRIEL, TIDE та LENOR.

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