Продавали за готівку, безготівково і "закладками": у Полтаві правоохоронці викрили групу "наркобізнесменів"

Продавали за готівку, безготівково і "закладками": у Полтаві правоохоронці викрили групу "наркобізнесменів"

За попередніми підрахунками, усього було вилучено психотропних речовин та прекурсорів на суму в понад 80 тисяч гривень за цінами чорного ринку.

У Полтавській ообласті правоохоронці викрили групу осіб, які займалися виготовленням та збутом наркотичних засобів.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Полтавської області.

"До складу злочинної групи входили троє жителів Кременчука, які раніше мали проблеми із законом. Заборонені речовини спільники збували з рук в руки, шляхом закладок з використанням поштових відправлень, мережі Інтернет, електронних інтернет-платежів тощо. Для розрахунку з клієнтами використовували як готівкову, так і безготівкову оплату", - повідомляють у поліції.

Учасники групи тривалий час займалися виготовленням та збутомнаркотиків місцевим наркозалежним. "Товар" передавали із рук у руки або методом закладок.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів справи правоохоронці виявили зіп-пакети та полімерні пакети із розфасованим метадоном, паперові згортки із марихуаною, гроші, пристрої для вживання наркотиків, банківські картки, мобільні телефони.

За попередніми підрахунками, усього було вилучено психотропних речовин та прекурсорів на суму в понад 80 тисяч гривень за цінами чорного ринку.

Підозрюваним вручечено підозри щодо вчинення злочину за частиною 2 статті 307 (Незаконне виготовлення, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що 37-річний рівнянин збув поліцейським 40 грамів кокаїну, орієнтовна вартість якого – понад 100 тисяч гривень. Це була оперативна закупка правоохоронців, про яку продавець наркотиків і не здогадувався.

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