Продавали зброю, дитячу порнографію і працювали на Росію: СБУ прозвітувала про викриття кліриків УПЦ МП

Від початку повномасштбного вторгнення РФ було розпочато 68 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ (МП), з яких 14 – митрополити церкви.

Про це передає пресслужба СБУ.

Серед викритих злочинів – 20 фактів держзради, колабораціонізму та пособництва країні-агресорці.

Крім того, правоохоронці розслідують 18 проваджень щодо публічної агітації до релігійної ненависті, а також продажу вогнепальної зброї та поширення дитячої порнографії.

26 представникам УПЦ (МП) повідомлено про підозру, а ще 19 зловмисників уже отримали судові вироки.

Двох московських попів обміняли на полонених українських захисників

Двох засуджених кліриків-колаборантів вдалося обміняти на українських воїнів, які перебували в російському полоні.

Зокрема, йдеться про настоятеля Свято-Тихвинського храму Сєвєродонецької єпархії УПЦ (МП), який у квітні 2022 року "здавав" окупантам учасників руху опору на території громади. За "наводкою" колаборанта в рясі росіяни викрадали потерпілих та ув’язнювали їх у російських катівнях.

Суд священникові-колаборанту призначив 12 років тюрми. Його, разом з полоненими російськими військовими, вдалося обміняти на 63 українських захисників.

Також співробітники СБУ затримали клірика Горлівської єпархії УПЦ (МП), який після захоплення Лимана організував збори мешканців громади для "обрання" керівництва місцевої окупаційної адміністрації.

Священника-"активіста" засудили до 7 років позбавлення волі, а потім його обміняли на полонених українських захисників.

Крім того, до 5 років тюрми засуджено керуючого Тульчинською єпархією УПЦ (МП) на Вінниччині митрополита Іонафана Єлецьких. Зловмисник пропагував збройну агресію РФ серед парафіян та виправдовував окупацію частини території України.

Забирають українське громадянство і забороняють в'їзд

Разом з цим припинено громадянство України 19 представникам УПЦ (МП), які мають російські паспорти та поширювали прокремлівські наративи про війну в Україні. Серед них – митрополити з Київської, Дніпропетровської та Одеської областей, а також з окупованого Криму.

Заборонено в’їзд в Україну понад 177 клірикам РПЦ, у тому числі колишньому митрополиту Роменському і Буринському УПЦ (МП) у Сумській області.

"Тривають комплексні заходи для встановлення всіх осіб, причетних до підривної діяльності в релігійному середовищі України в умовах війни", – зазначили в СБУ.

Фото: СБУ

Нагадаємо, що ексдиякон УПЦ МП вигадав хитру схему втечі за кордон і заробляв на ухилянтах тисячі доларів.

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