Масове свавілля та корупція в ТЦК: Лубінець заявив про масштабні проблеми мобілізації в Україні

Надходить тисячі скарг на дії ТЦК та СП / © Дмитро Лубінець

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Кількість звернень та скарг на порушення з боку представників ТЦК та СП під час мобілізація в Україн стрімко зростає. Лише за 2026 рік до Офісу омбудсмана надійшло понад 6 тисяч скарг, що вже перевищує показник за весь 2025 рік.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

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Він пригадав, як у 2023–2024 роках намагався розв’язувати ці питання виключно через закриті листи та юридичні наради з Міністерством оборони, Генеральним штабом та командуванням Сухопутних військ. Але оскільки це давало нульовий результат, то був змушений перейти у публічну площину.

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"Мене критикують, що я підіграю російській пропаганді. Але що робити, коли юридичні листи та закриті наради не працювали? Ви самі змусили мене виходити в публічну площину. Єдине, на що зараз на 100% реагують органи влади – це публічна критика", – заявив уповноважений.

За його словами, мовиться вже не про поодинокі випадки, а про системну кризу, головним рушієм якої є втрата довіри та корупційні схеми.

"З 2023 по 2025 рік це була в основному моя юридична робота. З 2025-го, окрім юридичної роботи, я почав робити публічні виступи і показувати системну кризу. Це вже не проблема, це системна криза і порушення прав громадян України щодо мобілізації", – підкреслив омбудсмен.

На його думку, розв'язання проблеми мобілізації лежить не в площині "заплющування очей на проблему", а в тотальній прозорості та невідворотності покарання. Повернути втрачену довіру суспільства, коли за гроші можна "порішати", буде важко, але можливо. Для цього потрібні рішучі кроки, де головними запобіжниками мають стати цифровізація та відеоконтроль.

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Перше і ключове – це тотальна відеофіксація. Кожен співробітник ТЦК під час роботи у групах оповіщення повинен бути з увімкненою бодікамерою, а всі приміщення центрів комплектування мають бути обладнані відеоспостереженням.

Омбудсмен пояснив, що якщо під час конфлікту бодікамера виявилася вимкненою, система має апріорі діяти за презумпцією вини працівника ТЦК. До того ж обов'язковою є участь офіцерів Національної поліції, які повинні реагувати на порушення закону з обох боків – як щодо цивільних, так і щодо військових.

Також має бути запущено механізм невідворотності покарання. Якщо у попередні роки матеріали про порушення з боку ТЦК тонули в правоохоронних відписках, то у 2026 році кримінальні провадження нарешті почали доходити до реальних судових вироків. За матеріалами Офісу омбудсмена вже проведені сотні обшуків: в Одесі засудили дев’ятьох працівників ТЦК (одного з них – за пряме катування), а на Закарпатті четверо співробітників чекають на вироки в СІЗО.

Водночас необхідно викорчувати корупційні схеми, які зараз пронизують практично кожен етап мобілізації. Сигнали про "приписки" на папері, продаж статусу багатодітного батька чи фальсифікації висновків ВЛК мають отримувати миттєву правову оцінку.

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"Система дійшла до того, що просто продають дітей військовозобов'язаним. Ми цього тижня виявили чотирьох дітей на Закарпатті з багатодітної сім'ї: мама продала своїх дітей чоловіку, який не має жодного відношення до цієї родини. Він оформив собі статус багатодітного батька, виїхав за кордон, а діти залишилися в Україні в жахливих умовах. На мій погляд, це в принципі не могло б статися, якби ми не заплющували очі на проблемні питання ще у 2023 році", – уточнив Дмитро Лубінець.

Головна мета цих змін – відновити відчуття рівності перед законом. Захист держави є конституційним обов'язком кожного, тому в воюючій країні не може бути дискримінації за майновою ознакою, коли багаті відкуповуються, а весь тягар війни лягає на плечі тих, у кого немає грошей на "прейскурант".

"Я вам приведу приклад, чи вважаю я це системним. Єдине, що зразу скажу: це відбувалося ще за попереднього керівництва Міністерства оборони та командувача Сухопутних військ. Але от щодо Закарпаття — у нас з'являються матеріали щодо ймовірних корупційних вчинків попереднього керівника обласного ТЦК та СП. Ми надаємо ці матеріали до правоохоронних органів. Служба безпеки України проводить обшуки, знаходить великі кошти в іноземній валюті прямо на робочому місці. Що з людиною роблять? Звільняють, усі коментують. Через два місяці людина повертається на те ж саме місце з приставкою "тво". І 10 місяців, кожні 30 днів, їй продовжують цю приставку "тво"! Усі 10 місяців я надсилаю купу запитів, додаткових матеріалів і відомостей про те, що там відбувається на Закарпатті, — і жодної реакції. Скажіть мені, це горизонтальна проблема чи вертикальна? Я вважаю, що тут усе прозоро, усе прямо на поверхні. І це не поодинокі випадки, це не тільки по Закарпаттю", – розповів уповноважений.

Нагадаємо, раніше Лубінець повідомив про знущання з мобілізованих в ТЦК на Одещині. У Білгород-Дністровському районному ТЦК на Одещині виявили неналежні умови перебування мобілізованих. За інформацією омбудсмена, люди були змушені жити в підвалах на бетонній підлозі, накриватися старими простирадлами й спати на старих ліжках, на частині з яких взагалі немає матраців. На дверях були металеві ґрати, а в казармах виявили тісні кімнати з двоярусними ліжками, а замість тумбочок використовували картонні коробки.

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