"Продавав" амуніцію і "збирав" гроші для армії: на Прикарпаті викрили на шахрайстві в’язня колонії

"Продавав" амуніцію і "збирав" гроші для армії: на Прикарпаті викрили на шахрайстві в’язня колонії

На Прикарпаті співробітники кіберполіції викрили на шахрайстві 23-річного в’язня колонії.

Зазначається, що молодик відбував покарання у місцях позбавлення волі. У сомережах створював фейкові акаунти. Там розміщував оголошення про збір грошей на потреби Збройних сил.

Повідомили у відділі комункації полції Івано-Франківської області.

Крім того, ув'язнений "продавав" в Інтернеті військову амуніцію, яка не існувала. До шахрайської схеми зловмисник залучив двох родичок. Саме вони отримували транзакції громадян на власні банківські картки.

Поліція провела обшуки за місцем відбування покарання фігуранта, а також у помешканнях його спільниць. Вилуили мобільні телефони, SIM-карти, банківські карти, комп’ютерну техніку та "чорнові" записи.

Наразі правоохоронці встановлюють потерпілих та остаточну суму збитків. Підозрюваному повідомлено про підозру за статтею "шахрайство". Санкція передбачає до восьми років позбавлення волі.

Як повдомлялося, у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який ошукав столичних волонтерів. Чоловік протягом березня-квітня цього року під приводом постачання спорядження для потреб військовослужбовців ЗСУ заволодів майном та грошовими коштами волонтерів міста Києва. Йому вдалося незаконно заволодіти пів мільйоном гривень.

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