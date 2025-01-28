"Продавав" фіктивні повістки: на Одещині затримали військового ТЦК

Військовому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На Одещині поліція затримала 24-річного військовослужбовця РТЦК та СП, який вимагав гроші за фіктивні повістки.

Про це повідомила пресслужба поліції Одеської області.

Чоловік пообіцяв одному з чоловіків призовного віку документ, який дозволяв йому вільно пересуватися територією України протягом шести днів. За це військовий вимагав 1000 доларів, а згодом підвищив суму ще на 2000 гривень.

"З плином терміну дії за аналогічну плату зловмисник обіцяв видавати аналогічні повістки. Поліцейські затримали в процесуальному порядку ділка після того, як він отримав всю суму хабаря і передав повістку клієнту", - йдеться в повідомленні.

Поліція вилучила частину грошей, мобільний телефон підозрюваного та саму повістку.

Військовому повідомлено про підозру за вимагання та одержання неправомірної вигоди. Йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави 242 240 гривень.

Нагадаємо, суд взяв під варту головного психіатра ЗСУ Олега Друзя, підозрюваного у незаконному збагаченні на понад 1 млн дол.

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