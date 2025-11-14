Продавав “місця” в анульованій партії та статус нардепа: СБУ затримала політика за шахрайство

СБУ затримала керівника політсили за підозрою у шахрайстві / © СБУ

Служба безпеки України (СБУ) та Національна поліція затримали в Києві керівника однієї з політичних партій України за підозрою у шахрайстві. Фігурант був затриманий під час отримання 160 тисяч доларів США за включення особи до партійного списку, хоча реєстрацію самої політичної сили раніше вже було анульовано судом.

Про це повідомляє СБУ.

За даними РБК-Україна йдеться про Валерія Токаря, засновника і голову партії «Гарант», реєстрацію якої суд анулював понад рік тому, у жовтні 2024 року через виявлену підробку установчих документів.

Шахрайство з «прохідними позиціями»

Як зазначають правоохоронці, попри відсутність законних підстав для продовження діяльності партії, її керівник продовжував торгувати «прохідними позиціями» у партійному списку. За неабияку винагороду він обіцяв своїм «клієнтам» статус нардепа на наступних парламентських виборах.

Фігуранта затримали «на гарячому» в одному з ресторанів Києва, саме в момент отримання ним 160 тисяч доларів США.

Розповсюджувач кремлівських наративів

Крім шахрайських дій, у матеріалах справи зазначається, що фігурант публічно поширював фейки про українську армію та соціально-політичну ситуацію в країні.

«Також він розповсюджував кремлівські наративи про оперативну обстановку на фронті та закликав до зриву мобілізації», — зазначили в СБУ.

Для поширення цього деструктивного контенту затриманий використовував власні сторінки у соціальних мережах, на які підписано загалом майже пів мільйона людей. Під час обшуків правоохоронці вилучили техніку та документи, що підтверджують шахрайську діяльність фігуранта.

Наразі «політику» повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 ККУ). Суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 6 мільйонів 725 тисяч гривень.

Якщо провина підозрюваного буде доведена у суді, йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі триває розслідування, за результатами якого дії затриманого можуть отримати додаткову кваліфікацію та відповідні обвинувачення.

