Продавав монети, наконечники від стріл та прикраси: в Україні викрили "чорного археолога"

В Україні викрили "чорного археолога", який незаконно торгував культурними цінностями ІІІ століття.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, "археолог" відкопав старожитності у вигляді срібного поясу на території Хмельницької області, йдеться про знахідку датовану серединою ІІІ століття.

"Вона пов’язана з військовою культурою давніх германців у період, коли вони мігрували через територію сучасної України з Північної Європи до Чорного моря", - повідомили правоохоронці.

"Археолог" виставив старожитності для продажу на Інтернет-аукціоні. Він реалізував артефакти одному із зареєстрованих на ресурсі покупців.

Правоохоронці нагадують, що відповідно до чинного законодавства України, предмети археології не можуть бути предметами продажу, колекціонування приватними особами та вивозитися за межі держави.

Під час проведення обшуків за місцями проживання викритих осіб на території Хмельницької та Кіровоградської областей правоохоронці вилучили унікальний скарб ІІІ століття пояси готів, 787 монет, наконечники від стріл, фрагменти стародавніх прикрас та 450 предметів, що можуть мати історичну та культурну цінність.

Після проведення експертизи, знайдені старожитності можуть бути передані на зберігання до музейних фондів.

Нагадаємо, під час реставраційних робіт у Києві вчені знайшли три підземні ходи, які ведуть до Софійського собору.

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