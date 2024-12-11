Продавав муляжі замість "Айфонів": поліція затримала 18-річного шахрая

Підприємливий молодик вигадав схему "швидкого заробітку" на довірливих українцях. За короткий термін шайрай ошукав щонайменше 12 українців з різних областей, отримавши майже 340 тисяч гривень за продаж потерпілим муляжів "Айфонів" під виглядом справжніх гаджетів.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

"До поліції Шевченківського району надійшло декілька повідомлень від громадян, про те, що їх ошукали. Як розповідали потерпілі, вони знаходили в мережі оголошення про продаж телефону за значно нижчою від ринкової ціною й робили замовлення. Надалі "продавець" відправляв їм "гаджет" поштою, післяплатою. Проте, коли потерпілі оплачували замовлення та відкривали коробу – всередині знаходили муляж", – йдеться у повідомленні.

У шахрайстві підозрюють 18-річного рівнянина

Як розповіла слідча Шевченківського управління поліції Анастасія Футоряніна, під час проведення розшукових заходів було встановлено особу 18-річного рівнянина, який, ймовірно, причетний до вчинення злочину.

"Під час слідчих дій у орендованій ним квартирі у Житомирі та за місцем мешкання у місті Рівне ми вилучили коробки від мобільних телефонів та опечатуючі пристрої. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ми повідомили зловмиснику про підозру за частиною другою статті 190 Кримінального кодексу України [шахрайство – ред.]", – додали у поліції.

Правоохоронці уточнили, що за скоєне підозрюваному загрожує до трьох років позбавлення волі.

Шахрай відправляв покупцям муляжі замість "Айфонів" / Фото: Поліція Києва / Facebook

Нагадаємо, на Харківщині перед судом постануть шахраї, які виманили у людей майже 500 тисяч гривень. Під виглядом працівників служби безпеки банку зловмисники телефонували клієнтам, отримували конфіденційну інформацію та переказували кошти на свої рахунки.

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