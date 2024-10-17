Продавав на ринку: у Києві затримали наркодилера з "товаром"

У Києві судитимуть 63-річного наркобізнесмена, який продавав психотропи та прекурсори на одному зі столичних ринків.

Про це повідомили у поліції регіону.

За даними правоохоронців, чоловік зберігав у квартирі та в торговому контейнері на ринку понад 3000 пігулок, які містять психотроп МДМА, а також понад 6-ти кілограмів сильнодіючих лікарських засобів, обіг яких обмежено.

Встановлено, що заборонений товар киянин збував серед своїх знайомих, як з дому так і на ринку.

Тепер нарколділку загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Мукачівському районі Закарпаття викрили угруповання наркоторговців і наркодилерів, які постачали амфетамін майже по всій Україні.

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