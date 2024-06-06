Продавав повістки ухилянтам: на Івано-Франківщині засудили працівника ТЦК

Працівник ТЦК в Івано-Франківській області виписував фальшиві повістки ухилянтам за відносно невелику "вдячність", за що й опинився на лаві підсудних.
Більшість ухилянтів намагаються у будь-який спосіб уникнути отримання повістки. Проте "винахідливий" працівник ТЦК з Івано-Франківщини знайшов спосіб, як заохотити тих, хто намагається уникнути мобілізації, платити гроші, щоб отримати повістку з його рук. За видачу фальшивих бойових повісток за хабар суд оштрафував офіцера та тимчасово позбавив його права обіймати певні посади.
Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду.
За даними слідства, у січні 2024 року офіцер ЗСУ, який обіймав посаду в одному з територіальних центрів комплектування Івано-Франківської області, виписав двом військовозобов'язаним фіктивні мобілізаційні розпорядження (повістки на відправлення до військової частини). За свої послуги працівник ТЦК отримав від ухилянтів хабар у розмірі 500 доларів США.
З такими документами чоловіки без перешкод проходили перевірки на блокпостах області, адже інші повістки їх вже вручити не могли.
Суд визнав працівника ТЦК винним у скоєнні службового підроблення документів та отриманні неправомірної вигоди. За свої протиправні дії офіцеру доведеться сплатити штраф у розмірі 51 тисяча гривень.
За рішенням суду хабарника також на два роки позбавлено права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а також функцій представника влади на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності.
Нагадаємо, працівника ТЦК засудили за втечу зі служби. На суді обвинувачений заявив, що хотів служити на фронті, а не у військкоматі.
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