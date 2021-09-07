Продавав раритетну зброю кримінальному світу: у Кіровоградській області топменеджер займався чорною археологією

Чоловікові загрожує до семи років в'язниці.

У Кіровоградській області правоохоронці викрили чорного археолога. Чоловік продавав представникам кримінального світу зброю часів Другої світової війни.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, незаконним бізнесом займався мешканець міста Олександрія. За професією він топменеджер, проте основний рід діяльності у нього — чорна археологія. Історик знаходив місця поховання зброї часів Другої світової війни, розкопував його, приводив вогнепал до належного вигляду, після чого продавав кримінальному світу. Намагався навіть налагодити поставки за кордон.

Під час обшуків у нього знайшли і відправили на експертизу шість гранат Ф-1, рушницю і обріз рушниці "Мосіна”, пістолет "Наган", 90 патронів калібру 7,62 мм, а також один кілограм пороху.

“Наразі планується повідомити зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 ("Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами") КК України”, — підкреслили в пресслужбі СБУ.

Нагадаємо, що на Прикарпатті чоловік побив літню матір і наставив зброю на копів.

Короткоствольна вогнепальна зброя для українців залишається під забороною

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання