З'явилося епічне відео затримання нардепа, який продавав землі Національної академії аграрних наук

Правоохоронці затримали народного депутата просто під час отримання величезного хабаря.

З'явилося відео затримання чергового нардепа, якого спіймали на величезному хабарі за землі Національної академії аграрних наук України.

Відповідне відео показали в НАБУ.

Так, Служба безпеки України спільно з НАБУ викрили чинного народного депутата України на масштабній корупції. Він за 85 тис. дол. "продавав" у користування землю Національної академії аграрних наук України.

На відео видно, що працівники НАБУ зреагували миттєво. Саме в момент затримання обвинувачений, найімовірніше, отримував хабар, адже правоохоронці зафіксували під столом подарунковий пакет.

Слід зазначити, що СБУ не називає імен нардепа та його спільників. Водночас джерела УП стверджують, що деться нібито про депутата від "Слуги народу" Анатолія Гунька.

Анатолій Гунько / Фото: Facebook/Анатолій Гунько (https://www.facebook.com/anatoliy.gunko1/)

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