Продавцем дітей за кордон виявився вихователь дитбудинку із Закарпаття: журналіст шокував подробицями (фото)

Підозрюваний хотів продати дитину за 25 тисяч доларів.

Журналіст Віталій Глагола розповів подробиці резонансного затримання у Закарпатській області. Він стверджує, що продавцем українських дітей за кордон виявився вихователь дитячого будинку.

Про це він написав на своєму телеграм-каналі.

За даними Віталія Глаголи, підозрюваний говорив батькам, що дітей за кордоном всиновлять, проте зловмисник нібито планував передати малечу чорним трансплантологам, ймовірно на органи.

Також закарпатський журналіст повідомив, що підозрюваним є вихователь Чинадіївського дитячого будинку Денис В.

Нагадаємо, поліція Закарпатської області затримала місцевого жителя, який супроводжував матір та її 11-місячного сина. Сталось це на пункті пропуску. Слідство вважає, що зловмисник під приводом всиновлення хотів продати дитину за кордоном за 25 тисяч доларів, з яких 5 тисяч - пообіцяв віддати матері хлопчика.

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

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