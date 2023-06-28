Продавцем дітей за кордон виявився вихователь дитбудинку із Закарпаття: журналіст шокував подробицями (фото)

Підозрюваний хотів продати дитину за 25 тисяч доларів.
Журналіст Віталій Глагола розповів подробиці резонансного затримання у Закарпатській області. Він стверджує, що продавцем українських дітей за кордон виявився вихователь дитячого будинку.
Про це він написав на своєму телеграм-каналі.
За даними Віталія Глаголи, підозрюваний говорив батькам, що дітей за кордоном всиновлять, проте зловмисник нібито планував передати малечу чорним трансплантологам, ймовірно на органи.
Також закарпатський журналіст повідомив, що підозрюваним є вихователь Чинадіївського дитячого будинку Денис В.
Нагадаємо, поліція Закарпатської області затримала місцевого жителя, який супроводжував матір та її 11-місячного сина. Сталось це на пункті пропуску. Слідство вважає, що зловмисник під приводом всиновлення хотів продати дитину за кордоном за 25 тисяч доларів, з яких 5 тисяч - пообіцяв віддати матері хлопчика.
Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.
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