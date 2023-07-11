Продавці ображали місто на заході України та напали на жінку: у Житомирі спалахнув мовний скандал (фото)

У Житомирі продавці одного із магазинів накинулись на жінку через зауваження щодо мови обслуговування. Крім того вони ображали одне із міст на заході України, бо мовляв краще "московськ".

Про це у Facebook повідомила старша викладачка Поліського національного університету Світлана Роспотнюк.

Педагогиня розповіла, що прийшла в один із м'ясних магазинів Житомира та почула неприємний діалог. Продавчиня розповідаючи про якийсь продукт та його місце виробництва - Івано-Франківська область, почала заявляти про "ужасноє названіє". Її підтримав колега, який тоді був теж за прилавком.

Тоді Світлана Роспотнюк зробила їй зауваження, зазначивши, що в Україні повинні обслуговувати державною мовою.

"Моє зауваження вкрай їм не сподобалось, почалися крики до мене типу: "какая разніца?", "імєю право", щось про Конституцію України і далі нерозбірливо. На що я спокійно відповідаю, що якщо ви маєте повне право розмовляти як бажаєте, значить, я можу це зняти на відео і далі ми розмову зафільмуємо. Що було далі? Далі пані та її колега агресивно вилітають з підсобки, чоловік, який в два рази вищий та більший за мене, хапає мене за плечі, навалившись усією вагою, вдаряє у скляне вікно та починає виштовхувати з магазину", - каже потерпіла.

Після нападу агресивних продавців жінка викликала поліцію та подала відповідну заяву.

"Чоловік-нападник після виклику поліції швидко покинув магазин і далі про його долю ми нічого не знаємо, оскільки пані продавчиня почала стрімко заперечувати його існування. Все поліцією задокументовано, сліди нападу теж. Доки чекали наряд чули відгуки від місцевих, що це не перший прояв проросійської позиції даної пари. Робіть висновки, чи варто купувати "українські" курчата з присмаком московська", - повідомила Світлана Роспотнюк.

Нападники з Житомира. Фото: Світлана Роспотнюк

Після скандалу жителі Житомира зауважили, що це не перший випадок за участі продавчині. Вона у соціальних мережах закликає "помиритися з країно-агресоркою, бо втомилась від війни".

Нагадаємо, на базі відпочинку “Куманьок” у місті Запоріжжі жінка, яка виїхала з окупованих територій, зробила зауваження відвідувачам через пісні російської виконавиці Ірини Алегрової. Як відомо, співачка перебуває під санкціями, оскільки підтримує війну РФ в Україні.

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