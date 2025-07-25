Продавець дитячих колясок допомагав росіянам обстрілювати Харків: що він робив

СБУ затримала агента ФСБ / © СБУ

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Кіберфахівці Служби безпеки України (СБУ) затримали ще одного інформатора ФСБ, який коригував масовані ракетно-бомбові удари російських окупантів по Харкову.

Про це повідомили в Управлінні СБ України в Харківській області.

Основним завданням затриманого було виявлення та передавання координат мобільних вогневих груп, радіолокаційних та зенітно-ракетних комплексів ППО, які захищають небо над прифронтовим містом. Таким чином, росіяни сподівалися знищити протиповітряну оборону Харкова, щоб безперешкодно атакувати цивільну інфраструктуру міста.

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Деталі затримання

Розслідування встановило, що виконавцем ворожих замовлень виявився 42-річний місцевий продавець дитячих візочків. Він потрапив у поле зору ФСБ через свої антиукраїнські коментарі, які публікував у соціальних мережах.

Деталі листування агента ФСБ / © СБУ

Для коригування російських ударів інформатор під час повітряної тривоги виходив на балкон своєї квартири, розташованої на околиці міста. Звідти він стежив за роботою української ППО, позначав координати потенційних цілей на Google-картах і передавав їх своєму куратору через анонімні чати. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Скриншот, як агент ФСБ коригував роботу російської армії / © СБУ

Нагадаємо, Служба безпеки України провела гучні обшуки у НАБУ та САП, що викликало широкий суспільний резонанс. Одні політики та активісти вбачають у цих діях спробу тиску на ключові антикорупційні органи, які за останні роки розслідували низку гучних справ. Інші ж стверджують, що обшуки були обґрунтованими та пов’язані зі злочинами у лавах НАБУ.