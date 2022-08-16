Продався окупантам за "посаду": СБУ затримала коригувальника ракетних ударів по Запоріжжю

Зрадник передавав росіянам дані, які вони використовували для коригування вогневих ударів по Запоріжжю. Також зловмисник планував приєднатися до так званих "розстрільних груп" загарбників, щоб катувати і вбивати українських захисників.

СБУ затримала агента РФ, який коригував ракетні удари по Запоріжжю в обмін на обіцянку "керівної посади" у разі окупації міста.

Про це у вівторок, 16 серпня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Агент розвідував місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони України поблизу південного фронту та збирав інформацію про результати ворожих обстрілів по об’єктах цивільної і критичної інфраструктури Запоріжжя.

У разі захоплення міста загарбники обіцяли своєму прибічнику одну з керівних "посад" в окупаційній адміністрації. А сам зловмисник планував приєднатися до так званих "розстрільних груп" загарбників, щоб катувати і вбивати українських захисників, зазначають в СБУ.

"Встановлено, що зрадник був завербований кадровим співробітником 5 служби фсб для розвідувально-підривної діяльності. Одержані від нього матеріали окупанти використовували для коригування вогневих ударів по Запоріжжю та планування диверсій", - поіфнормували у спецслужбі.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у державній зраді та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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