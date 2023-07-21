Продається Росія, поділена на частини: знамениту карту Буданова виставлять на аукціон

Карту із розчленованою територією Російської Федерації можна буде придбати 23 липня у прямому ефірі.

Карту поділу РФ на кілька частин, яка була на столі у кабінеті керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова і викликала істерику у російських пропагандистів, продадуть на аукціоні Фонду Сергія Притули.

Про це повідомив сам Сергій Притула на своїй Facebook-сторінці.

"Більше року наш фонд не проводив збір коштів на потреби військових шляхом аукціону. Настав час знаменитої карти Буданова. Кирило Олексійович віддав нам дорогу для нього річ з візуалізацією майбутнього Росії, щоб ми перетворили її на безпілотники для штурмовиків ГУР", – йдеться у дописі.

Аукціон відбудеться 23 липня о 19:00 у прямому ефірі на сторінці Сергія Притули у Facebook та на його YouTube-каналі. Стартова ціна карти Буданова 400 000 грн.

Виручені на аукціоні кошти підуть на закупівлю п'яти комплексів БПЛА EOS для штурмових спецпідрозділів ГУР.

Нагадаємо, в інтерв’ю ТСН очільник української військової розвідки пояснив істерику, яку викликала “розчленована” Російська Федерація на карті у його кабінеті тим, що багато хто із російських діячів усвідомив, що РФ дійсно розвалиться, і тепер думають, що з цим робити.

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