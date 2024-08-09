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“Продають через голу жіночу д*пу”: у Мережі скандал через рекламу мілітарного одягу (фото)

“Продають через голу жіночу д*пу”: у Мережі скандал через рекламу мілітарного одягу (фото)

Скриншот рекламного ролика магазину мілітарного одягу / Фото: Facebook Насті Горпінченко

У коментарях smm-ники магазину вказують на схвальні відгуки чоловіків.

У Мережі розгорівся скандал довкола магазину мілітарного одягу, який рекламує свій товар пікантним роликом, в якому зауважили прояви сексизму.

На це звернула увагу журналістка Настя Горпінченко, опублікувавши скриншот із відео.

скриншот рекламного ролика / © Facebook Насті Горпінченко
скриншот рекламного ролика / Фото: Facebook Насті Горпінченко

“Це стопкадр з рекламного ролику магазину мілітарного одягу BEZET Military Brand. Тактичні штани тут чомусь продають через голу жіночу д*пу”, - написала вона в коментарі до опублікованого кадру. 

За її словами, у коментарях до цього відео smm-ники магазину вказують на схвальні відгуки чоловіків, які “побачили відео і забули навіщо зайшли на сторінку магазину” та обіцяють генерувати ще більше саме такого контенту. При цьому вони “ігнорують коментарі жінок і чоловіків, які пишуть, що подібний формат не ок”.

“Нічого не маю ані проти тактичного одягу (люблю, купую, прям воно у відрядження на фронт), ані проти голих дуп, але камон,  скільки можна продавати жіночий одяг (від кросівок  до тактичного шмоту) через секс?” - обурено написала Настя Горпінченко 

При цьому авторка допису зауважила, що чоловічих сідниць на сторінці бренду немає, хоча чоловіча лінійка продукції у них, очевидно, більша.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові бар "Поза зоною" опинився в центрі скандалу через свою коктейльну карту з провокаційними та мізогінними назвами напоїв.

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