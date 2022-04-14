Продають власні іграшки: двоє маленьких хмельничан збирають гроші для армії

Перехожі не оминали дітей-волонтерів.
У Хмельницькому семирічні Аріна і Максим вирішили допомогти українській армії.
Про це повідомили у пресслужбі Хмельницької міської ради.
Маленькі хмельничани вирішили продати свої іграшки, а за вторговані гроші купити великодні паски й “пушки”. "На пушки різні, щоб Росію всі перемогли", - каже маленький волонтер Максим.
Перехожі не оминали імпровізований прилавок і долучалися до доброї справи.
Нагадаємо, восьмирічна мешканка Івано-Франківська вирішила відрізати волосся та продати його, аби передати кошти на потреби армії. За продаж волосся дівчинка отримала 3200 грн. Усі кошти передала на потреби ЗСУ.
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