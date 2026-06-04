Продаж кошенят може обернутися штрафом до 85 тисяч грн: кого можуть покарати

Кошеня / © pexels.com

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У Полтавській області податківці виявили факт ведення підприємницької діяльності без державної реєстрації. Йдеться про жінку, яка систематично продавала породистих кошенят через інтернет та соціальні мережі.

Про це повідомило Головне управління ДПС в Полтавській області.

еревірку провели у травні 2026 року після звернень громадян через цифровий сервіс «ТАХ Control». Під час контрольних заходів було підтверджено факт продажу домашньої тварини та виявлено ознаки систематичної діяльності.

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Зокрема, продавчиня регулярно розміщувала оголошення про продаж кошенят на онлайн-майданчиках і в соціальних мережах, а також використовувала рекламу для пошуку клієнтів. За даними податківців, до продажу пропонувалися кошенята популярної породи з рідкісним типінгом.

За результатами перевірки на жінку склали протокол про адміністративне правопорушення за статтею 164 КУпАП. Документ передали до суду для подальшого розгляду.

У податковій нагадали, що провадження господарської діяльності без державної реєстрації суб’єкта господарювання може каратися штрафом від 17 до 34 тисяч гривень. Також закон передбачає можливість конфіскації отриманих коштів, продукції або засобів, які використовувалися для такої діяльності.

У разі повторного порушення протягом року або отримання доходу у великих розмірах штраф може зрости до 2 000–5 000 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 34 до 85 тисяч гривень.

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