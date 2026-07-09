Продаж нерухомості в Україні можуть ускладнити: кого торкнуться нові правила

Нерухомість / © ТСН.ua

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У Верховній Раді готують законопроєкт, який має посилити захист єдиного житла соціально вразливих громадян від втрати через борги, виконавчі провадження, шахрайство або необдумані правочини.

Про це повідомили у Комітеті Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, передає “Судово-юридична газета”.

Законопроєктом пропонують запровадити обов’язкову перевірку органами соціального захисту перед виселенням, продажем або іншим відчуженням єдиного житла вразливої людини.

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Йдеться, зокрема, про пенсіонерів, людей з інвалідністю, самотніх громадян похилого віку та військовослужбовців.

У Комітеті зазначили, що такі люди можуть втрачати житло через борги, виконавчі провадження, шахрайські схеми або правочини, наслідків яких вони не усвідомлювали повною мірою.

За словами авторів ініціативи, інколи навіть невеликий або штучно сформований борг, зокрема за комунальні послуги, може стати підставою для звернення стягнення на квартиру чи будинок через суд.

Особливо вразливими є люди, які не можуть самостійно захистити свої права в суді, не мають підтримки родичів, потребують постійного догляду або перебувають на військовій службі.

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У Комітеті наголосили, що чинне законодавство захищає єдине житло лише в окремих випадках. Водночас виконавці, нотаріуси та державні реєстратори не завжди перевіряють соціальний статус власника та можливі наслідки втрати ним житла.

Новий механізм має передбачати індивідуальну оцінку ситуації людини. Відчуження єдиного житла вразливої особи не повинно відбуватися без такої перевірки та без альтернативного забезпечення житлом.

Також у Комітеті вважають, що якщо державні органи або місцева влада беруть на себе догляд за людиною, її майно не повинно переходити третім особам, зокрема за заниженою вартістю.

Наразі йдеться лише про підготовку законопроєкту. Нові правила ще не набрали чинності.

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Раніше ми писали, що в Україні почастішали випадки примусового стягнення майна за несплату комунальних послуг. Зокрема, резонанс викликала конфіскація квартири у пенсіонера в Києві, який накопичив значний борг перед житлово-будівельним кооперативом (ЖБК).

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