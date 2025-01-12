Продаж квартири у 2025 стане складним випробуванням: нові податки та зростання цін

З 2025 року в Україні ввели нові податки для продавців нерухомості, зокрема, був збільшений військовий збір, ПДФО, внесок до Пенсійного фонду та державне мито.

На початку 2025 року український ринок нерухомості зазнав суттєвих змін через збільшення податкового навантаження. З грудня 2024 року ставка військового збору при продажу житла зросла з 1,5% до 5%. Це підвищення, разом із іншими податками, довело загальну податкову ставку для продавців до 12%.

Про це розповідає портал "Економічні новини".

Нові податки для продавців нерухомості:

• Військовий збір — 5%.

• ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) — 5%, якщо житло перебувало у власності менше 3 років.

• Внесок до Пенсійного фонду — 1%.

• Державне мито — 1%.

Як результат, продавцям доводиться або знижувати ціни, або ризикувати втратою покупців через завищення вартості об’єктів.

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Прогноз зростання цін у 2025 році

Експерти прогнозують подорожчання нерухомості на 10-15% у 2025 році. Серед ключових чинників:

• Зростання собівартості будівництва.

• Коливання курсу долара.

• Підвищення вартості нотаріальних послуг.

Рекомендації для продавців:

1. Уникати необґрунтованого завищення цін. За даними експертів, кожен зайвий відсоток додає до терміну продажу об’єкта 4-6 тижнів.

2. Підвищувати привабливість об’єктів: оновлення ремонту чи модернізація комунікацій можуть прискорити продаж.

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Зріс також щорічний податок на нерухомість, який залежить від розміру мінімальної зарплати. Через її збільшення витрати власників нерухомості додатково зросли.

Особливі труднощі виникають у власників нерухомості на тимчасово окупованих територіях. Через обмежений доступ до реєстрів та неможливість укладання угод, продаж таких об’єктів значно ускладнений.

Збільшення податкового навантаження та економічні виклики впливають на ринок нерухомості в Україні, створюючи нові реалії для продавців та власників.

Нагадаємо, що отримання спадщини в Україні зазвичай передбачає передачу майна та цінностей, але разом із ними можна успадкувати й певні зобов’язання. Водночас закон визначає перелік прав та обов’язків, які не підлягають успадкуванню.