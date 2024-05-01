Продаж старих авто та допис з лайкою: подробиці гучного скандалу з “Укрпоштою”

Компанія готова вибачатись у разі “факапів”, але не в цьому випадку.

В “Укрпошті” пояснили свій допис-відповідь на платформі Х (Twitter) на різку критику продажу старих авто через Prozorro.

Ветеран і директор з маркетингу “Укрпошти” Максим Колесніков у коментарі “Бабелю” сказав, що лайлива відповідь була ситуативним маркетингом. Компанія готова вибачатись у разі “факапів”, але не в цьому випадку.

“У Twitter (Х) люди матюкають інших і думають, що це норма. Але ми не “вʼяла риба”, яка має приймати будь-які закиди. Самі ми нікого не лаємо. І я не розумію, чому людей це так чіпляє? Вони хотіли, щоб ми сказали: «Так, ми **бнуті». Вибачте, такого не буде. У нас є позиція: там де ми праві — ми праві”, — сказав Колесніков.

Він додав, що найгіршою реакцією у цьому випадку для “Укрпошти” було б сховатися й почати вибачатися. Колесніков вважає: у будь-якої компанії має бути гідність. Вона може відповісти жорстко, і це нормально.

Нагадаємо, “Укрпошта” розпродає свій транспорт. Це легкові машини, вантажні, причепи, трактори — загалом на “Прозоро” виставили 531 одиницю. Транспорт, який хочуть продати, або старий, або після аварії і їздити уже не може.

Так, виставили гниле гівно на аукціон.

Ні, не йобнулись.

Так, хотіли б віддати просто так тим, кому треба, але не маємо права.



Продаємо старі автівки на Prozorro, бо цього вимагає закон. — Укрпошта (@ukrposhta) April 30, 2024

У Х (Twitter) це викликало бурхливу критику з лайкою — користувачі питали, чому компанія не може передати їх на потреби армії. Генеральний директор АТ “Укрпошта” Ігор Смілянський пояснив, що продажу майна через Prozorro вимагає закон, а у Х “Укрпошта” відповіла більш лаконічніше та грубіше.

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