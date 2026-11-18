Продажі на OLX

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Від 1 січня 2027 року в Україні почнуть діяти нові правила для продавців на онлайн-платформах. Зокрема, користувачам OLX, які продають товари через сервіс OLX Доставка, доведеться підтверджувати особу через «Дію». Також для приватних продавців запроваджують утримання податку в розмірі 10% із доходу, який перевищує встановлений річний ліміт.

Про це повідомили в OLX.

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Нові вимоги передбачені законом №4903-IX від 9 червня 2026 року, який розробили на основі європейської директиви DAC7. Вони стосуватимуться не всіх користувачів платформи, а саме продавців, які користуються OLX доставкою.

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Кого зобов’яжуть пройти верифікацію на OLX

Від наступного року продавці, які користуються OLX доставкою, мають підтвердити свою особу через застосунок «Дія». Це стосується і тих, хто продає власні речі час від часу та отримує невеликі суми.

За інформацією компанії, процедура буде безоплатною і триватиме кілька хвилин. Пройти її можна буде під час підтвердження першого замовлення з OLX доставкою. Водночас від 1 грудня 2026 року користувачі зможуть зробити це заздалегідь.

Якщо продавець відмовиться від верифікації, OLX призупинить для нього можливість користуватися послугою доставки. При цьому обліковий запис залишиться активним. Після підтвердження особи доступ до OLX Доставки відновлять.

Для покупців нічого не зміниться — їм не потрібно буде проходити додаткову перевірку.

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Податок 10% на OLX: хто і скільки платитиме

Ще одна зміна стосується оподаткування доходів приватних продавців. Від 2027 року OLX утримуватиме 10% податку, якщо сума продажів через OLX доставку за календарний рік перевищить еквівалент 2000 євро.

Важливо, що податок нараховуватимуть не на весь дохід, а лише на суму перевищення встановленого ліміту. Його гривневий еквівалент визначатимуть за офіційним курсом НБУ на 1 січня відповідного року. Наприклад, якщо за рік продавець отримає від продажів через OLX Доставку суму, еквівалентну 2500 євро, податок утримають лише з 500 євро перевищення. За ставкою 10% це становитиме еквівалент 50 євро.

Якщо сума продажів не перевищить 2000 євро, OLX не утримуватиме цей податок. Водночас компанія все одно передаватиме інформацію про доходи продавця до Державної податкової служби.

У OLX окремо наголошують, що 10% — це не комісія платформи, а державний податок, передбачений законом.

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Також у компанії попереджають: якщо людина продає товари на кількох онлайн-майданчиках, податкова може враховувати сукупний дохід із різних платформ. Тому розподіл продажів між маркетплейсами не гарантує, що річний ліміт не буде перевищено.

Що зміниться для ФОП

Для фізичних осіб-підприємців принципи оподаткування не змінюються. Вони й надалі сплачуватимуть податки відповідно до своєї системи оподаткування.

Однак OLX включатиме інформацію про продажі ФОП через OLX Доставку до щорічного звіту для податкової. Для цього підприємець має підключити свій ФОП до облікового запису на платформі.

Які дані OLX передаватиме податковій

Згідно з новими правилами, онлайн-платформа щороку звітуватиме перед ДПС про доходи продавців. До звіту включатимуть персональні дані користувачів, зокрема ім’я та прізвище, дату народження, адресу проживання, податковий номер і країну податкового резидентства.

Також податкова отримуватиме інформацію про фінансові операції: суму доходу, кількість угод, комісії та утримані податки. Ці дані відображатимуть окремо за кожен квартал.

Перший звіт OLX подасть 2028 року — він міститиме інформацію про продажі за 2027-й. За поясненням компанії, звіт платформи не замінює податкову декларацію, а в окремих випадках у продавців може виникнути обов’язок самостійно задекларувати доходи.

Коли почнуть діяти нові правила

1 грудня 2026 року — продавці зможуть за бажанням пройти верифікацію через «Дію» заздалегідь.

1 січня 2027 року — верифікація стане обов’язковою для продавців, які користуються OLX Доставкою. Почнуть діяти нові правила оподаткування та звітності.

2028 рік — OLX передасть до ДПС перший звіт про доходи продавців за 2027 рік.

Водночас у компанії застерігають, що остаточний порядок верифікації користувачів ще не затверджений. Його можуть уточнити нормативними актами, ухваленими на виконання закону №4903-IX. Тому процедура може змінитися, а від продавців можуть вимагати додаткову інформацію або проходження додаткової перевірки.

Нагадаємо, раніше українець продавав на платформі OLX неробочі ігрові приставки Xbox під виглядом справжніх. Суд призначив йому штраф.

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