Продемонстрував мистецтво паркуру: на Тернопільщині цивільний утік від ТЦК – епічне відео

Чоловіка не змогли наздогнати навіть за допомогою авто.
На Тернопільщині цивільний втік від представників ТЦК. Попередньо, інцидент трапився у Бучачі.
Про це повідомляє телеграм-канал headlines.
Епічні кадри зафіксували камери відеоспостереження. На них видно, що чоловік виявився доволі вправним "паркурщиком". Так, військкоми намагалися зупинити його, наздоганяючи на авто, але втікач швидко перестрибнув через паркан і зник.
Раніше у Южноукраїнську військові вирішили поспілкуватися з перехожим. Чоловік швидко розвернувся та накивав п'ятами від військкомів.
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