Продемонстрував мистецтво паркуру: на Тернопільщині цивільний утік від ТЦК – епічне відео

Чоловіка не змогли наздогнати навіть за допомогою авто.

На Тернопільщині цивільний втік від представників ТЦК. Попередньо, інцидент трапився у Бучачі.

Про це повідомляє телеграм-канал headlines.

На Тернопільщині цивільний втік від ТЦК

Епічні кадри зафіксували камери відеоспостереження. На них видно, що чоловік виявився доволі вправним "паркурщиком". Так, військкоми намагалися зупинити його, наздоганяючи на авто, але втікач швидко перестрибнув через паркан і зник.

Раніше у Южноукраїнську військові вирішили поспілкуватися з перехожим. Чоловік швидко розвернувся та накивав п'ятами від військкомів.

Читайте також: