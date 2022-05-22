"Продемонструємо нашу вдячність": Зеленський прокоментував "дзеркальний" законопроект про надання полякам особливого статусу

Президент України Володимир Зеленський пояснив важливість внесення до парламента законопроекту про особливий правовий статус громадян Польші в Україні.

Зеленський вважає, що ухвалення такого закону в Україні стане достойною відповіддю на допомогу Польщі.

Про це глава держави сказав під час відеозвернення 22 травня.

"Інше рішення, про яке сказав сьогодні - це підготовка законопроекту, який буде дзеркальним відповідником ухваленого в Польщі закону про наших громадян, про українців. Як тепер українці та українки, які тимчасово перебувають у Польщі, рятуючись від цієї війни де-факто і де-юре отримали ті ж самі можливості, що і поляки. І це буде правильний жест ухвалити такий закон в Україні", - зазначив він.

За словами Зеленського, таким чином Україна продемонструє свою вдячність польському народу.

"Хай буде так, що громадянам Польщі ніколи не доведеться таким законом користуватися, але давайте продемонструємо нашу вдячність і нашу повагу. Хочу також, щоб це було елементом нашої нової політики з сусідством - ми маємо вирішувати суперечки і прибрати тиск минувшини з наших сучасних відносин з усіма сусідами України, які нас поважають, які не є окупантами нашої держави", - підкреслив він.

Українсько-польські відносини нарешті – на абсолютно чистій і щирій основі: звернення Зеленського за 22 травня

Нагадаємо, 22 травня польський президент прибув до України.

Виступаючи у Верховній Раді України Анджей Дуда пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна стала членом Євросоюзу.