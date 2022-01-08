"Продиктоване пандемією коронавірусу": в Україні назвали слово 2021 року

"Продиктоване пандемією коронавірусу": в Україні назвали слово 2021 року

Питомо українське слово "щеплення" аж до початку масової вакцинації проти COVID-19 вживали частіше за "вакцинацію".

Онлайн-словник сучасної української мови та сленгу "Мислово" обрав словом 2021 року іменник "вакцина".

Про це йдеться на сайті словника.

Минулого року словом 2020-го став "коронавірус". Цьогоріч тематика обраного слова не змінилася.

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"Події останніх двох років не залишають нам простору для маневру. Як і минулоріч, цьогорічне слово року продиктоване пандемією коронавірусу, але вже на наступному її витку. Вакцина та похідні від неї слова, передусім "вакцинація", повністю домінували у суспільній дискусії року, що минув", — підкреслили у "Мислово".

Водночас, у "Мислово" зазначають, що питомо українське слово "щеплення" аж до початку масової вакцинації проти COVID-19 вживали частіше за "вакцинацію".

Серед інших важливих похідних або пов’язаних із вакциною/вакцинацією слів 2021 року словник відзначає:

антивакцинатор (скорочено антиваксер або антивакс);

ревакцинація;

бустерна доза (скорочено бустер);

імунізація;

імунітет;

ковідна тисяча або тисяча Зеленського.

Іншими словами, які окреслювали публічний дискурс минулого року, були:

Велике будівництво;

деолігархізація;

земля;

вагнергейт;

війна.

Слід зазначити, що слова та визначення до "Мислово" надсилають самі користувачі. Цьогоріч слово року обирали вже вдев’яте.

Нагадаємо, за даними Оксфордського словника, головним словом 2021 року стало "вакс". Скорочення від вакцини чи вакцинованого словник назвав найуживанішими термінами минулого року.

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