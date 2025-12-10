Продовження справи "Мідас": НАБУ проводить обшуки у ДПС по всій Україні

НАБУ

Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки в центральному апараті Державної податкової служби, а також у низці обласних управлінь ДПС.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на джерела у податковій.

Обшуки відбуваються у ДПС Хмельницької, Миколаївської, Запорізької та Львівської областей.

Причина перевірок наразі офіційно не повідомляється. Джерела припускають, що вони можуть бути пов’язані з розслідуванням масштабної корупції в енергетичному секторі — так званою “справою Мідас”.

Нагадаємо, що 10 листопада працівники НАБУ провели обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча, колишнього міністра енергетики, а тоді ще чинного міністра юстиції Германа Галущенка та в компанії “Енергоатом”. Згодом стало відомо, що Міндіч покинув Україну за кілька годин до цього.

Прикордонники запевнили, що Міндіча випустили за кордон на законній підставі — у нього є троє неповнолітніх дітей.

Також повідомлялося, що в так званому “бекофісі” бізнесмена Тимура Міндіча виявили 527 довідок із закритими персональними даними про детективів НАБУ, журналістів, політиків, чиновників та силовиків.