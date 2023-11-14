Продовження скандалу: Фаріон закликала Зеленського покарати командирів "Азову"

Мовознавиця та ексдепутатка Ірина Фаріон ніяк не вгамується і продовжує свої "мовні війни". Вона звернулася до президента Володимира Зеленського, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та міністра оборони Рустема Умєрова.

Скандальна філологиня просить "вжити заходів щодо хамської поведінки" екскомандир полку "Азов", заступника командира 3 ОШБр, майора ЗСУ Максима Жоріна і начальника штабу бригади "Азов", захисника Маріуполя Богдана Кротевича.

Максим Жорін / Скриншот з відео

На її думку, Жорін і Кротевич "паплюжать честь українського офіцера і кидають тінь на всю українську армію".

Зокрема, скандальній мовознавиці не сподобалося, що Жорін різко відреагував на те, що вона не вважає українцями тих військових, які спілкуються російською мовою. Він "тричі послав" Фаріон "матом". Що стосується захисника "Азовсталі" Кротевича "Тавра", який побував у російському полоні, то Фаріон обурюється, що він назвав її "посібницею російської пропаганди і, можливо, людиною з високим рівнем деменції.

Богдан Кротевич

"Чи не є свідоме розпалювання ворожнечі і паплюження потреби виконувати Закон про мову в ЗСУ прикладом політизації армії і нечуваного вивищення одних військових формувань над іншими – тими, для яких україномовність в армії аксіома служби", – пише у зверненні Фаріон, очевидно натякаючи на "Азов".

"...просто хочу зафіксувати. Фаріон написала "тєлєгу" головнокомандувачу на двох бойових офіцерів з 3-ї штурмової, які зараз на війнонці воюють з окупантом. На Жоріна та на Кротевича. Під час війни. Війни з Росією. Фаріон "воює" з офіцерами ЗСУ які ту війноньку воюють проти росіян. В принципі, це логічне завершення того "двіжа" під гаслами псевдонаціоналізма", – прокоментував волонтер Роман Донік.

Скандал з Іриною Фаріон

Нагадаємо, що українська мовознавиця та екснардепка від "Свободи" Ірина Фаріон звинуватила військових, зокрема бійців "Азову", через те, що вони спілкуються російською мовою.

Зокрема, Фаріон заявила, що не вважає "азовців" українцями, бо вони не спілкуються українською.

Та на цьому все не закінчилося. Замість того, щоб прислухатися до думки більшості українців, які були обурені такими заявами, Фаріон почала стояти на своєму і ще більше розпалювати скандал.

Зокрема, вона опублікувала лист від студента з окупованого Севастополя Максима Глібова, у якому він написав, що чекає на ЗСУ в рідному Криму. Після цього до Максима навідалась ФСБ та змусила перепросити на камеру.

Через скандал зі студентом із Криму омбудсман Лубінець звернувся до СБУ.

Сьогодні, 14 листопада, студенти "Львівської політехніки", де викладає Фаріон, вийшли на мітинг проти неї.

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