Продовжить боротися за свободу: Сенцов після контузії повертається на фронт

Режисер та письменник Олег Сенцов пройшов лікування після отриманої контузії. У суботу, 15 липня, він повернеться на фронт.

Про це військовий сказав на церемонії нагородження орденом Почесного легіону, повідомляє Укрінформ.

"Я приїхав сюди з фронту і завтра повертаюсь назад, тому що зараз моє місце там, поруч з моїми побратимами, з тими, хто зі зброєю в руках зараз боронить нашу свободу", – сказав Сенцов.

Боротьба триватиму і надалі

Як пригадав Сенцов, після початку широкомасштабного вторгнення багатьох, зокрема його, запитували, скільки ж триватиме ця війна. Він відповідав: щонайменше два-три роки.

"Тоді багато хто сприймав це дуже критично і "в багнети", думаючи, що вона закінчиться за два-три тижні. Минуло вже півтора року. Ми не програли і не програємо – це вже ясно всім. Але ми ще не перемогли, і скільки йти до перемоги, ніхто не знає. Прогнози – річ дуже невдячна. Але я знаю, що ми пройдемо цей шлях до кінця, а в кінці буде наша перемога", – сказав боєць.

Колишній політв'язень висловив подяку за нагороду. Він зауважив, що вважає її відзнакою для тих, хто нині перебуває на фронті, у госпіталях чи російському полоні, а також тих, хто загинув з вірою в перемогу.

"Ми теж у неї віримо й обов'язково її доб'ємося. Це буде велика перемога. Але велика перемога не може бути швидкою, велика перемога не буде дешевою, велика перемога не буде легкою", – зауважив Олег Сенцов.

Зауважимо, раніше двоюрідна сестра Сенцова – Наталія Каплан – заявила, що пережила 5 років пекла в нашій країні, а відтак повертається додому. Щобільше, вона послала на**й Україну та свого брата.

Сенцов попросив з розумінням поставитися до психологічного стану дівчини. Він перепросив за обурливі слова своєї родички в бік України.

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